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Rücktrittswelle bei den deutschen Ski-Herren

Ski Alpin
27.04.2026 16:13
Auch Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann beendet seine Profi-Karriere.
Auch Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann beendet seine Profi-Karriere.(Bild: EPA/KIMMO BRANDT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit Slalom-Spezialist Sebastian Holzmann hängt der nächste DSV-Athlet seine Skier an den Nagel. Der 33-Jährige ist bereits der vierte deutsche Weltcup-Fahrer, der seine Ski-Karriere nach Ende der zurückliegenden Saison beendet hat. 

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„Danke, Skirennsport! Das hier zu schreiben, ist schwer, aber es fühlt sich für mich nach der richtigen Entscheidung an. Ab sofort wird sich einiges ändern, Skifahren werde ich, solange es mein Körper zulässt, nur nicht mehr zwischen den Toren“, kündigt Holzmann auf Instagram das Ende seiner Profi-Karriere an.

Insgesamt schaffte es der 33-Jährige im Weltcup 26 Mal in die Punkteränge zu fahren. Zum letzten Mal im Jänner dieses Jahres beim Slalom-Klassiker in Wengen. Sein größter Erfolg war der fünfte Rang bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2023.

Bleibt Skisport erhalten
Holzmann ist nicht der erste DSV-Athlet, der sich in den vergangenen Wochen aus dem Ski-Zirkus zurückgezogen hat. Mit den Routiniers Romed Baumann und Andreas Sander haben sich zwei ehemalige Vize-Weltmeister verabschiedet. Zudem der 70-fache Weltcup-Starter Anton Tremmel. 

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Für Holzmann soll es aber kein endgültiger Abschied vom Skisport werden, wie er abschließend ankündigt: „In den kommenden Jahren möchte ich mich neu orientieren. In jedem Fall aber möchte ich mich im Skilehrwesen engagieren. Denn das Skifahren wird mich immer begleiten und Teil meines Lebens bleiben.“ 

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