Rücktrittswelle bei den deutschen Ski-Herren

„Danke, Skirennsport! Das hier zu schreiben, ist schwer, aber es fühlt sich für mich nach der richtigen Entscheidung an. Ab sofort wird sich einiges ändern, Skifahren werde ich, solange es mein Körper zulässt, nur nicht mehr zwischen den Toren“, kündigt Holzmann auf Instagram das Ende seiner Profi-Karriere an.