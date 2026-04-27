Preise im Luftverkehr mehr als verdoppelt

Der Iran-Krieg und die Schließung der Straße von Hormuz belasten den Luftverkehr. Bemerkbar macht sich dies vor allem an den Preisen.
Dem europäischen Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas schwant Schlimmeres. „Die Lage ist nicht gut“, sagte er dem griechischen Nachrichtensender Skai. Zwar seien aktuell ausreichend Treibstoffe verfügbar, und mehr als 80 Prozent der Flughäfen meldeten keine Engpässe.
Allerdings hätten sich die Preise mehr als verdoppelt. Dies führe dazu, dass zahlreiche Fluggesellschaften Verbindungen einstellten, die bereits vor dem Krieg wirtschaftlich kaum tragfähig gewesen seien. Sollte die Sperrung andauern und keine Lösung gefunden werden, könnten nach Juni jedoch auch Knappheiten auftreten.
Notfallreserven als Absicherung
Eine echte Knappheit in Europa sei vorerst nicht zu erwarten, betonte Tzitzikostas und verwies auf vorhandene Notfallreserven. Die EU-Staaten seien verpflichtet worden, ihre Bestände täglich zu melden, um einen Überblick über die verfügbaren Reserven zu behalten. Sollten sich nach Juni Engpässe abzeichnen, könnten diese Vorräte gezielt freigegeben werden, fügte er hinzu.
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