Bereiten Orbán und seine Freunde ihre Flucht vor?

Regierung: „Er schaut sich nur das WM-Finale in den USA an“

Auf all die Vorwürfe hat nun die noch amtierende Regierung nun reagiert und von „erneuten Fake News“ gesprochen. Zur USA-Reise Orbáns hieß es am Montag, es sei kein längerer Aufenthalt geplant. „Es gehört aber mittlerweile zu seinen Gewohnheiten, dass er sich gerne das WM-Finale anschaut“, informierte die Regierung in Budapest. Bereits zuvor war der Schredder-Vorwurf dementiert worden. So erklärte das Büro von Außenminister Péter Szijjártó, es habe sich lediglich um die Vernichtung von unnötigen Kopien gehandelt, nachdem alles elektronisch archiviert worden sei.