Sarah Posch in Verona im Bikini am Catwalk

Seit „GNTM“-Finale 2020 startet Sarah Posch richtig durch: Heute modelt die Deutsch‑Österreicherin für Top‑Marken wie Victoria’s Secret, Replay, Furla, Coach, Karl Lagerfeld, Adidas, Bulgari und Prada. Nun setzt Posch den nächsten wichtigen Meilenstein ihrer Karriere!
Im Rahmen der Endless Summer Fashion Show der KultmarkeTezenis feierte sie in Verona ihr offizielles Swimwear-Catwalk-Debüt.
Die Show verwandelte die historische Kulisse Veronas in eine sommerliche Bühne voller Leichtigkeit, Energie und moderner Swimwear-Ästhetik.
Internationale Models, Content Creator und Influencer kamen zusammen, um die neuesten Swimwear-Trends der Saison in einem dynamischen, mediterranen Setting zu präsentieren.
Vor der eindrucksvollen Kulisse der italienischen Stadt entstand ein atmosphärisches Zusammenspiel aus Mode, Musik und sommerlichem Lebensgefühl.
Auf dem Laufsteg präsentierte sich Sarah Posch in zwei sommerlichen Looks: einem hellblauen Bikini sowie einem Design in Dunkelbraun mit markantem Palmen-Print. Beide Styles verkörperten die moderne, frische und unbeschwerte Interpretation der aktuellen Swimwear-Kollektion von Tezenis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.