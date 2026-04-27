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Debüt bei Kultmarke

Sarah Posch in Verona im Bikini am Catwalk

Society International
27.04.2026 16:00
Sarah Posch feiert Swimwear-Catwalk-Debüt bei Tezenis in Verona
Sarah Posch feiert Swimwear-Catwalk-Debüt bei Tezenis in Verona(Bild: Krone KREATIV/2026 Venturelli)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Seit „GNTM“-Finale 2020 startet Sarah Posch richtig durch: Heute modelt die Deutsch‑Österreicherin für Top‑Marken wie Victoria’s Secret, Replay, Furla, Coach, Karl Lagerfeld, Adidas, Bulgari und Prada. Nun setzt Posch den nächsten wichtigen Meilenstein ihrer Karriere!

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Im Rahmen der Endless Summer Fashion Show der KultmarkeTezenis feierte sie in Verona ihr offizielles Swimwear-Catwalk-Debüt. 

Die Show verwandelte die historische Kulisse Veronas in eine sommerliche Bühne voller Leichtigkeit, Energie und moderner Swimwear-Ästhetik.

Sarah Posch am Catwalk
Sarah Posch am Catwalk(Bild: 2026 Venturelli)

Internationale Models, Content Creator und Influencer kamen zusammen, um die neuesten Swimwear-Trends der Saison in einem dynamischen, mediterranen Setting zu präsentieren.

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Vor der eindrucksvollen Kulisse der italienischen Stadt entstand ein atmosphärisches Zusammenspiel aus Mode, Musik und sommerlichem Lebensgefühl.

Sarah Posch am Catwalk
Sarah Posch am Catwalk(Bild: 2026 Venturelli)

Auf dem Laufsteg präsentierte sich Sarah Posch in zwei sommerlichen Looks: einem hellblauen Bikini sowie einem Design in Dunkelbraun mit markantem Palmen-Print. Beide Styles verkörperten die moderne, frische und unbeschwerte Interpretation der aktuellen Swimwear-Kollektion von Tezenis.

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