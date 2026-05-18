Wenn Eltern vom Baby-Geschlecht enttäuscht sind

Ricarda (32) ist nach Kinderwunschbehandlung mit Zwillingen schwanger. Seit sie weiß, dass beide Babys Buben sind, geht es ihr schlecht, denn sie hat sich schon immer eine Tochter gewünscht. „Es ist, als sei ich in ein tiefes Loch gefallen. Ich freue mich über nichts mehr, ich bin nur noch am Weinen, mag meinen Bauch nicht mehr anfassen“, schildert sie ihren aktuellen Zustand.