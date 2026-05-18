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„Bitte kein ...!“

Wenn Eltern vom Baby-Geschlecht enttäuscht sind

Leben
18.05.2026 14:22
Forscher schätzen, dass bis zu 20 Prozent aller Schwangeren an „Gender Disappointment“ leiden ...
Forscher schätzen, dass bis zu 20 Prozent aller Schwangeren an „Gender Disappointment“ leiden könnten.(Bild: ryanking999 - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

„Hauptsache gesund“ gilt nicht für alle werdenden Eltern. Manche wünschen sich explizit einen Buben oder ein Mädchen. Wird dieser Wunsch nicht erfüllt, stellt sich oft große Enttäuschung ein – das Phänomen heißt „Gender Disappointment“. 

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Ricarda (32) ist nach Kinderwunschbehandlung mit Zwillingen schwanger. Seit sie weiß, dass beide Babys Buben sind, geht es ihr schlecht, denn sie hat sich schon immer eine Tochter gewünscht. „Es ist, als sei ich in ein tiefes Loch gefallen. Ich freue mich über nichts mehr, ich bin nur noch am Weinen,  mag meinen Bauch nicht mehr anfassen“, schildert sie ihren aktuellen Zustand.

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