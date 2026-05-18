Wenn Eltern vom Baby-Geschlecht enttäuscht sind

„Hauptsache gesund“ gilt nicht für alle werdenden Eltern. Manche wünschen sich explizit einen Buben oder ein Mädchen. Wird dieser Wunsch nicht erfüllt, stellt sich oft große Enttäuschung ein – das Phänomen heißt „Gender Disappointment“.
Ricarda (32) ist nach Kinderwunschbehandlung mit Zwillingen schwanger. Seit sie weiß, dass beide Babys Buben sind, geht es ihr schlecht, denn sie hat sich schon immer eine Tochter gewünscht. „Es ist, als sei ich in ein tiefes Loch gefallen. Ich freue mich über nichts mehr, ich bin nur noch am Weinen, mag meinen Bauch nicht mehr anfassen“, schildert sie ihren aktuellen Zustand.
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