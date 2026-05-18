Anzeichen und Auslöser: Wenn Hunde Ängste leiden

Tatsächlich macht die große Mehrheit der Hunde regelmäßig Erfahrungen mit Angst oder Verunsicherung, und das oft viel häufiger, als ihre zweibeinigen Mitbewohner ahnen. Das ist das Ergebnis einer großangelegten Studie, die das Verhalten von zehntausenden Hunden in den USA genauer unter die Lupe genommen hat.