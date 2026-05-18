Neues Gebäude erlaubt auch Mitarbeit von Fellnasen

Seit Mitte April ist der Umzug in das neue Firmengebäude in Leobersdorf abgeschlossen. Mit dem neuen Standort wächst die Fläche von bisher 5.600 auf nun 8.800 Quadratmeter. Moderne Büros, großzügige Aufenthaltsräume, eine begrünte Terrasse und sogar ein eigenes Fitnesscenter sorgen für ein attraktives Arbeitsumfeld für die mehr als 300 Mitarbeiter. „Das neue Gebäude ist ein Investment in die Zukunft“, betonen die Geschäftsführer Andreas Mößner, Gerhard Patek und Markus Graf. Durch die Zusammenlegung aller bisher auf vier Standorte verteilten Bereiche sollen Abläufe effizienter, Kommunikationswege kürzer und der Service für die Kundschaft noch besser werden.