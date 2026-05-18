Neues Gebäude erlaubt auch Mitarbeit von Fellnasen

Druck.at hat den Umzug in den neuen Gewerbepark in Leobersdorf erfolgreich abgeschlossen. Seit Mitte April arbeiten alle Produktions- und Bürobereiche erstmals gemeinsam unter einem Dach. Und auch die Hunde der Mitarbeiter sind von der Geschäftsführung ausdrücklich erwünscht.
Nicht nur mitarbeiter-, sondern auch äußerst hundefreundliche präsentiert sich die Online-Druckerei druck.at in Leobersdorf an ihrem neuen Standort. Denn hier sind die Vierbeiner von Seiten der Geschäftsführung ausdrücklich erwünscht. Eine eigene „Hunderverordnung“ sorgt dafür, dass es für alle Beteiligten „ruhig“ abläuft. „Es darf sich niemand dabei gestört fühlen“, erklärt Marketingchefin Eva Perthen. Denn wenn an manchen Tagen drei bis vier Hunde gleichzeitig im Büro sind, kann es schon mal laut werden.
Seit Mitte April ist der Umzug in das neue Firmengebäude in Leobersdorf abgeschlossen. Mit dem neuen Standort wächst die Fläche von bisher 5.600 auf nun 8.800 Quadratmeter. Moderne Büros, großzügige Aufenthaltsräume, eine begrünte Terrasse und sogar ein eigenes Fitnesscenter sorgen für ein attraktives Arbeitsumfeld für die mehr als 300 Mitarbeiter. „Das neue Gebäude ist ein Investment in die Zukunft“, betonen die Geschäftsführer Andreas Mößner, Gerhard Patek und Markus Graf. Durch die Zusammenlegung aller bisher auf vier Standorte verteilten Bereiche sollen Abläufe effizienter, Kommunikationswege kürzer und der Service für die Kundschaft noch besser werden.
Wir sind stolz, einer der größten Arbeitgeber der Region zu sein.
Gerhard Patek, Geschäftsführer druck.at
Der neue Gewerbepark entstand auf rund 20.000 Quadratmetern Fläche und wurde mit einem Investitionsvolumen von 18 Millionen Euro umgesetzt. Neben moderner Infrastruktur setzt das Projekt auch auf Nachhaltigkeit – unter anderem mit Gründächern, Fernwärme und einer benachbarten Photovoltaikanlage. Mit dem neuen Firmensitz wolle man langfristig Arbeitsplätze sichern und weiter wachsen.
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