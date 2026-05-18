Ab 15 Uhr LIVE: Rangnick gibt den WM-Kader bekannt

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gibt heute seinen WM-Kader bekannt. Um 15 Uhr geht's los, hier sind Sie via Livestream (oben) hautnah mit dabei.
Nur einen Tag nach der Meisterentscheidung in der Bundesliga rückt im österreichischen Fußball die bevorstehende Weltmeisterschaft in den Fokus. Teamchef Ralf Rangnick gibt heute im ÖFB-Campus in Wien sein 26-köpfiges Aufgebot für die Endrunde in Nordamerika bekannt.
Knifflige Entscheidungen
Große Überraschungen sind dabei nicht zu erwarten, allerdings muss der Deutsche einige knifflige Entscheidungen treffen – vor allem in der Innenverteidigung, wo ein Überangebot herrscht.
Der WM-Fahrplan
Der ÖFB-Tross checkt am 4. Juni im WM-Basecamp im luxuriösen Hotel „Ritz-Carlton Bacara“ in Goleta bei Santa Barbara direkt an der kalifornischen Pazifikküste ein, am 11. Juni (6.00 Uhr MESZ) steigt im Großraum Los Angeles die Generalprobe gegen Guatemala. Nach dem Jordanien-Match geht es in der Gruppenphase am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien.
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