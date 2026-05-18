Ab 15 Uhr LIVE: Rangnick gibt den WM-Kader bekannt

Der WM-Fahrplan

Der ÖFB-Tross checkt am 4. Juni im WM-Basecamp im luxuriösen Hotel „Ritz-Carlton Bacara“ in Goleta bei Santa Barbara direkt an der kalifornischen Pazifikküste ein, am 11. Juni (6.00 Uhr MESZ) steigt im Großraum Los Angeles die Generalprobe gegen Guatemala. Nach dem Jordanien-Match geht es in der Gruppenphase am 22. Juni (19.00 Uhr MESZ) in Dallas gegen Weltmeister Argentinien und am 28. Juni (4.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien.