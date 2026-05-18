Julia Grabher verpatzte French Open-Generalprobe

Grabher kann Momentum nicht nutzen

Im zweiten Durchgang kassierte die Vorarlbergerin gleich im ersten Game ein Break, das sie allerdings im sechsten Spiel zum 3:3 ausgleichen konnte. In der Folge mussten beide Damen zweimal das Service abgeben, ehe Grabher ihren Aufschlag – nach 0:40-Rückstand – zum 6:5 durchbrachte. Ein Momentum, das sie allerdings nicht nutzen konnte. Nachdem Teichmann sich ins Tiebreak gerettet hatte, ging sie dort 4:1 und 5:2 in Front. Zwar gelang der Dornbirnerin noch der 5:5-Ausgleich, mehr aber nicht mehr.