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Aus in Rabat

Julia Grabher verpatzte French Open-Generalprobe

Tennis
18.05.2026 14:48
Julia Grabher scheiterte in Runde eins.
Julia Grabher scheiterte in Runde eins.(Bild: GEPA)
Porträt von Vorarlberg Sport
Von Vorarlberg Sport

Autsch! Für Julia Grabher endete die French Open-Generalprobe in der marokkanischen Hauptstadt Rabat mit einer Erstrundenpleite. Beim WTA 250er-Turnier musste sich die Vorarlbergerin Jil Teichmann nach 2:19 Stunden mit 4:6, 6:7 (5) überraschend geschlagen geben.

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Als Nummer 123 der Welt und mit zwei Siegen in den zwei bisherigen Duellen mit Jil Teichmann (Sz/WTA-Nr. 207) war Julia Grabher als Favoritin in die Partie in Rabat gegangen. Und anfangs wurde Österreichs aktuelle Nummer vier dieser Rolle auch gerecht.

Führung aus der Hand gegeben
Gleich mit ihrer ersten Breakchance stellte die Dornbirnerin auf 3:1. Doch die 28-jährige Schweizerin, gegen die Grabher sowohl 2023 in Rom als auch 2022 in Istanbul hatte gewinnen können, schlug sofort zurück, drehte die Partie mit zwei Breaks und stellte auf 5:3. Bei diesem Stand konnte Grabher einen Satzball abwehren, Teichmann nutzte aber ihre zweite Chance und fixierte bei eigenem Aufschlag nach 54 Minuten den 6:4-Satzgewinn.

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Grabher kann Momentum nicht nutzen
Im zweiten Durchgang kassierte die Vorarlbergerin gleich im ersten Game ein Break, das sie allerdings im sechsten Spiel zum 3:3 ausgleichen konnte. In der Folge mussten beide Damen zweimal das Service abgeben, ehe Grabher ihren Aufschlag – nach 0:40-Rückstand – zum 6:5 durchbrachte. Ein Momentum, das sie allerdings nicht nutzen konnte. Nachdem Teichmann sich ins Tiebreak gerettet hatte, ging sie dort 4:1 und 5:2 in Front. Zwar gelang der Dornbirnerin noch der 5:5-Ausgleich, mehr aber nicht mehr.

Siebente Erstrundenniederlage 2026
Nach insagesamt 2:19 Stunden Spielzeit ging Teichman erstmals als 6:4, 7:6 (5)-Siegerin über Grabher vom Sandplatz. Für die Vorarlbergerin, die dennoch einen fixen Platz im Hauptbewerb der French Open hat, war es die siebente Erstrundenniederlage in diesem Jahr. 

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