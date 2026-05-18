Bei Nominierung von Neuer ahnt Didi Hamann Böses

„Das geht schlichtweg nicht“

Leidtragender Nummer eins wäre wohl Oliver Baumann, der eigentlich als Stammgoalie vorgesehen war. Hamann bemängelt: „Wenn ich Spieler gewesen wäre und man mich gefragt hätte, dann hätte ich gesagt: ‘Nee, nee – Baumann hält. Baumann ist mit uns durch die Qualifikation gegangen. Wir hatten schwere Spiele. Er ist der Grund, warum wir überhaupt nach Amerika fahren.‘ Es waren einige brenzlige Situationen dabei, in denen er uns auch den Hintern gerettet hat. Und jetzt zu sagen, wo der andere vor zwei Jahren zurückgetreten ist, alle anderen die Quali-Spiele machen lässt, zu sagen: ‘So Männer, ich bin wieder hier‘ – das geht schlichtweg nicht.“