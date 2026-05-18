Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kein gutes Bild“

Bei Nominierung von Neuer ahnt Didi Hamann Böses

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.05.2026 14:00
Sehen wir Manuel Neuer tatsächlich bei der WM?
Sehen wir Manuel Neuer tatsächlich bei der WM?(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sollte Julian Nagelsmann Manuel Neuer tatsächlich zur WM mitnehmen, würde das kein gutes Signal senden, ist Didi Hamann überzeugt. „Wenn heute das klärende Gespräch noch aussteht, frage ich mich, was der Bundestrainer die letzten sechs oder acht Wochen gemacht hat. Das gibt für einen Trainer kein gutes Bild ab und für den DFB auch nicht“, fand der Experte bei Sky klare Worte.

0 Kommentare

2024 war Neuer eigentlich aus freien Stücken aus der Nationalmannschaft zurückgetreten, nach der starken Saison mit dem FC Bayern und aufgrund eines Mangels an starken Alternativen wurde nun vor wenigen Wochen ein Comeback in den Raum gestellt. 

Und tatsächlich dürfte es zur Sensationsrückkehr kommen, die Anzeichen, dass es der 40-Jährige in die WM-Auswahl schafft, verdichten sich zunehmend.

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

„Das geht schlichtweg nicht“
Leidtragender Nummer eins wäre wohl Oliver Baumann, der eigentlich als Stammgoalie vorgesehen war. Hamann bemängelt: „Wenn ich Spieler gewesen wäre und man mich gefragt hätte, dann hätte ich gesagt: ‘Nee, nee – Baumann hält. Baumann ist mit uns durch die Qualifikation gegangen. Wir hatten schwere Spiele. Er ist der Grund, warum wir überhaupt nach Amerika fahren.‘ Es waren einige brenzlige Situationen dabei, in denen er uns auch den Hintern gerettet hat. Und jetzt zu sagen, wo der andere vor zwei Jahren zurückgetreten ist, alle anderen die Quali-Spiele machen lässt, zu sagen: ‘So Männer, ich bin wieder hier‘ – das geht schlichtweg nicht.“

Lesen Sie auch:
Steht nun doch Manuel Neuer bei der WM im deutschen Tor?
„Abenteuerlicher“ Plan
Debatte um Neuer: Kahn kritisiert Nagelsmann
17.05.2026
Gab‘s bereits Zusage?
Kein Dementi! Sensation um Neuer rückt immer näher
17.05.2026

Sollte sich Nagelsmann tatsächlich für Neuer entscheiden, rechnet Hamann mit Unruhe innerhalb des Teams. „Ich glaube, dass es in der Mannschaft – abgesehen von den Bayern – viele Spieler gibt, die damit nicht einverstanden sind oder wären. Ich hätte den Mannschaftsrat oder vier, fünf Spieler befragt. Ich weiß nicht, ob das der Bundestrainer gemacht hat – möglicherweise nicht. Nur: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei einer Nominierung von den Nicht-Bayern großen Gegenwind gibt“, so die Theorien des 59-fachen Teamspielers Deutschlands.

Didi Hamann (l.) kritisiert Julian Nagelsmann (r.).
Didi Hamann (l.) kritisiert Julian Nagelsmann (r.).(Bild: AFP/SID)

Letztlich liege die Entscheidung nun einmal bei Nagelsmann. Sollte der Bundestrainer von der Idee überzeugt sein, soll er sie auch verwirklichen. „Nur dann soll er vor sechs oder sieben Wochen zu Baumann sagen: ‘Pass auf, so und so sieht’s aus‘ – und ihm nicht sagen, dass er die Eins bleibt, wenn es dann sechs Wochen später nicht mehr so ist. Und das Spiel gegen Real mag eine Rolle gespielt haben. Nur: Das war ein Spiel. Du darfst dich von solchen Sachen nicht blenden lassen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
18.05.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
285.019 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
116.058 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
109.519 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1911 mal kommentiert
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
775 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
739 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Es wird spannend!
Ab 15 Uhr LIVE: Rangnick gibt den WM-Kader bekannt
„Kein gutes Bild“
Bei Nominierung von Neuer ahnt Didi Hamann Böses
WM in Gefahr?
Dembele verletzt! Frankreich zittert um Superstar
Sport Tv Logo
Rangnick entscheidet
WM-Aufgebot: Vier Tickets am Tag der Wahrheit!
„Abenteuerlicher“ Plan
Debatte um Neuer: Kahn kritisiert Nagelsmann

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf