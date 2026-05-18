Carla Bruni verdreht Cannes im Zebra-Look den Kopf

Was für ein Auftritt von Carla Bruni bei den Filmfestspielen in Cannes! Die frühere First Lady Frankreichs zog auf dem roten Teppich garantiert alle Blicke auf sich – und setzte dabei auf einen wilden Animal-Look mit Glamour-Faktor.
Zur Premiere des Films „Garance“ erschien die 58-Jährige in einer hautengen Designer-Robe mit auffälligem Zebramuster.
Das elegante Kleid von Roberto Cavalli begeisterte mit tiefem Ausschnitt, figurbetonter Silhouette und einer kleinen Schleppe, die für extra Hollywood-Flair sorgte.
Dazu kombinierte Bruni funkelnden Luxus-Schmuck: Eine Diamantkette mit grünem Smaragd-Anhänger sowie mehrere auffällige Armbänder und Ringe machten den Red-Carpet-Look komplett.
Auch beim Styling setzte die Ex von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy auf Glamour pur. Ihre Haare trug sie zu einem lockeren Zopf gebunden, einzelne Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Dunkles Augen-Make-up und zartrosa Lippen sorgten zusätzlich für einen eleganten Auftritt.
Vor den Fotografen zeigte sich Carla Bruni bestens gelaunt, winkte lachend in die Kameras und verteilte sogar Kusshände an ihre Fans. Cannes hatte an diesem Abend definitiv nur Augen für sie.
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