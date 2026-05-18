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Animalischer Auftritt

Carla Bruni verdreht Cannes im Zebra-Look den Kopf

Star-Style
18.05.2026 14:24
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt von Carla Bruni bei den Filmfestspielen in Cannes! Die frühere First Lady Frankreichs zog auf dem roten Teppich garantiert alle Blicke auf sich – und setzte dabei auf einen wilden Animal-Look mit Glamour-Faktor.

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Zur Premiere des Films „Garance“ erschien die 58-Jährige in einer hautengen Designer-Robe mit auffälligem Zebramuster.

Das elegante Kleid von Roberto Cavalli begeisterte mit tiefem Ausschnitt, figurbetonter Silhouette und einer kleinen Schleppe, die für extra Hollywood-Flair sorgte.

Carla Bruni zeigte sich in Cannes bestens gelaunt.
Carla Bruni zeigte sich in Cannes bestens gelaunt.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)
Dass ihr Kleid für Schlagzeilen sorgen würde, dessen konnte sie sich gewiss sein.
Dass ihr Kleid für Schlagzeilen sorgen würde, dessen konnte sie sich gewiss sein.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
Der Zebra-Look in strahlendem Weiß und Schwarz hob sich perfekt vom roten Teppich ab.
Der Zebra-Look in strahlendem Weiß und Schwarz hob sich perfekt vom roten Teppich ab.(Bild: EPA/CLEMENS BILAN)

Dazu kombinierte Bruni funkelnden Luxus-Schmuck: Eine Diamantkette mit grünem Smaragd-Anhänger sowie mehrere auffällige Armbänder und Ringe machten den Red-Carpet-Look komplett.

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Auch beim Styling setzte die Ex von Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy auf Glamour pur. Ihre Haare trug sie zu einem lockeren Zopf gebunden, einzelne Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Dunkles Augen-Make-up und zartrosa Lippen sorgten zusätzlich für einen eleganten Auftritt.

Der lockere Zopf und der edle Schmuck verliehen dem Look eine zusätzliche Lässigkeit zum ...
Der lockere Zopf und der edle Schmuck verliehen dem Look eine zusätzliche Lässigkeit zum tierischen Muster.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Vor den Fotografen zeigte sich Carla Bruni bestens gelaunt, winkte lachend in die Kameras und verteilte sogar Kusshände an ihre Fans. Cannes hatte an diesem Abend definitiv nur Augen für sie.

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