Warum Veränderung jetzt unausweichlich ist

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im krone.tv-Talk, warum diese Woche ganz im Zeichen von Klarheit und Entscheidungen steht. Viele Menschen spüren innere Unruhe, erkennen aber zugleich, was nicht mehr zu ihnen passt. In Beziehungen, im Beruf und beim Thema Geld geht es jetzt vor allem um Ehrlichkeit und Stimmigkeit. Ihr Rat: bewusst Entscheidungen treffen, Auszeiten nehmen und auf das eigene Bauchgefühl vertrauen.