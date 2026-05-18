Wintersperre endet: Staller Sattel öffnet wieder

Überfahrt zu jeder vollen bzw. halben Stunde

Der Passübergang zwischen dem Osttiroler Defereggental und dem Südtiroler Antholzer Tal ist von Österreich nach Italien zu jeder vollen Stunde für jeweils 15 Minuten möglich. Von Südtirol kommend ist die Überfahrt zu jeder halben Stunde jeweils 15 Minuten lang möglich.