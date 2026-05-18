Wintersperre endet: Staller Sattel öffnet wieder

Die monatelange Wintersperre ist bald vorbei! Ab Freitag, 22. Mai, 8 Uhr, ist der Staller Sattel, der Passübergang zwischen dem Osttiroler Defereggental und dem Südtiroler Antholzer Tal wieder für den Verkehr geöffnet.
Nachdem die Räumungsarbeiten sowohl auf Osttiroler als auch auf Südtiroler Seite beendet sind, wird der Staller Sattel nach 184 Tagen Wintersperre diesen Freitag, den 22. Mai, um 8 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben, informierte das Land Tirol am Montagnachmittag.
Überfahrt zu jeder vollen bzw. halben Stunde
Der Passübergang zwischen dem Osttiroler Defereggental und dem Südtiroler Antholzer Tal ist von Österreich nach Italien zu jeder vollen Stunde für jeweils 15 Minuten möglich. Von Südtirol kommend ist die Überfahrt zu jeder halben Stunde jeweils 15 Minuten lang möglich.
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