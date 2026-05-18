Liste von Ex-Chef Szekeres will vorgezogene Wahl

Szekeres‘ Liste „Team Ärztliche Standesvertretung Wien“ (TS-Wien) verfüge allein über das für den entsprechenden Antrag notwendige Viertel der Sitze in der Vollversammlung, so Schirasi-Fard, der selbst Mitglied von TS-Wien ist. Mit dabei seien aber auch die Fraktionen „Initiative neue Kammer“, „Asklepios Union“ und „Kammer light“ sowie Johannes Kastner und Stefan Konrad.