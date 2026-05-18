Trumps Gesandter: „Bin nur hier, um zuzuhören“

Angesichts der wiederholten Drohungen von US-Präsident Donald Trump, sich die Arktisinsel notfalls gewaltsam einzuverleiben, sorgen Besuche wie der von Landry für Unruhe unter Einheimischen. „Er hat zu mir gesagt: 'Reise dorthin und finde so viele Freunde, wie du nur kannst‘“, sagte er Botschafter in Bezug auf Trump jetzt vor Ort. Laut dem Grönland-Fachmann Ulrik Pram Gad nimmt das jedoch nicht die Anspannung aus dem Konflikt. „Das Problem ist, dass es sich wie Druck anfühlt, selbst wenn sie nette und freundliche Dinge sagen, weil Trumps Agenda damit nicht vom Tisch ist“, sagte er. Das Image des freundlichen Nachbarn habe der Präsident selbst zerstört.