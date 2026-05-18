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Warum haben Sie sich für (k)ein Kind entschieden?

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18.05.2026 14:00
Für die einen das pure Glück in Händen, für die anderen in der heutigen Zeit nicht vorstellbar. ...
Für die einen das pure Glück in Händen, für die anderen in der heutigen Zeit nicht vorstellbar. Doch woran liegt‘s?(Bild: inna_astakhova - stock.adobe.com)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

In Österreich wollen immer mehr Paare kinderlos bleiben. Insbesondere nach der russischen Invasion in die Ukraine ist die Geburtenrate stark gesunken und ist seither auf einem niedrigen Level. Warum haben Sie sich für oder gegen ein Leben mit Kindern entschieden? Welche Faktoren würden hierbei aus heutiger Sicht für Sie eine Rolle spielen?

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Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau lag vor zehn Jahren noch knapp über 1,5, heute liegt der Wert bereits bei unter 1,3. Ein Geburtenrückgang sei laut „Geburtenbarometer“ der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) aber weltweit zu beobachten.

Es ist eine höchstpersönliche Entscheidung, ein Kind in die Welt zu setzen. Für viele Paare ohne Kinderwunsch sind häufig der Einschnitt der persönlichen Freiheit, die finanzielle Belastung oder auch geopolitische Bedenken Gründe dafür. 

Ihre Meinung ist gefragt!
Was waren Ihre persönlichen Gründe, (k)ein Kind in die Welt zu setzen? War es für Sie überhaupt möglich, selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen? Welche Rolle spielt bei der Frage nach dem Kinderwunsch der Verstand im Vergleich zum Herzen? Würden Sie sich heute aufgrund der aktuellen Gegebenheiten anders entscheiden?  Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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