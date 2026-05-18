Warum haben Sie sich für (k)ein Kind entschieden?

Ihre Meinung ist gefragt!

Was waren Ihre persönlichen Gründe, (k)ein Kind in die Welt zu setzen? War es für Sie überhaupt möglich, selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen? Welche Rolle spielt bei der Frage nach dem Kinderwunsch der Verstand im Vergleich zum Herzen? Würden Sie sich heute aufgrund der aktuellen Gegebenheiten anders entscheiden? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!