Paris Hilton schockt Fans als Brünette am Laufsteg

Was ist denn mit Paris Hilton passiert? Die Hotelerbin sorgte am Wochenende in New York für einen echten Mega-Moment – und ließ Fans weltweit doppelt hinschauen. Bei der spektakulären „GucciCore“ Cruise-Show 2027 auf dem Times Square tauchte Hilton plötzlich mit dunklen Haaren auf und war fast nicht mehr zu erkennen!