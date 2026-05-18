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Paris Hilton schockt Fans als Brünette am Laufsteg

Society International
18.05.2026 15:06
Mit dunklen Haaren und ernster Ausstrahlung bricht Paris Hilton auf dem Laufsteg radikal mit ...
Mit dunklen Haaren und ernster Ausstrahlung bricht Paris Hilton auf dem Laufsteg radikal mit ihrem gewohnten Blondinen-Image.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was ist denn mit Paris Hilton passiert? Die Hotelerbin sorgte am Wochenende in New York für einen echten Mega-Moment – und ließ Fans weltweit doppelt hinschauen. Bei der spektakulären „GucciCore“ Cruise-Show 2027 auf dem Times Square tauchte Hilton plötzlich mit dunklen Haaren auf und war fast nicht mehr zu erkennen!

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Die sonst für ihre platinblonde Mähne bekannte It-Girl-Ikone lief völlig verwandelt über den Open-Air-Runway. Statt Barbie-Blond trug Paris eine dunkelbraune Frisur mit Seitenscheitel und Pony-Strähnen. US-Medien wie „InStyle“ und „Page Six“ überschlugen sich danach mit Schlagzeilen über ihre krasse Typveränderung.

XXL-Glamour-Stil
Doch nicht nur die Haare sorgten für Aufsehen: Hilton präsentierte ein Gucci-Outfit im XXL-Glamour-Stil. Ihr Look bestand aus einem gelben Kleid mit Gucci-Muster, einem auffälligen Gucci-Gürtel, schwarzen Lederstiefeln und einer roten Statement-Handtasche. Dazu trug sie lässig einen riesigen schwarzen Pelzmantel mit geblümtem Innenfutter über der Schulter.

Paris Hilton bei der spektakulären „GucciCore“ Cruise-Show 2027 am Laufsteg
Paris Hilton bei der spektakulären „GucciCore“ Cruise-Show 2027 am Laufsteg(Bild: Gucci)
Die Hotelerbin feierte ihr Catwalk-Comeback in ihrer Heimatstadt New York.
Die Hotelerbin feierte ihr Catwalk-Comeback in ihrer Heimatstadt New York.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Besonders bemerkenswert: Es war Paris Hiltons erster großer Laufsteg-Auftritt seit rund drei Jahren. Zuletzt lief sie 2023 bei einer Show in Paris über den Catwalk. US-Medien feiern ihr Fashion-Comeback jetzt als großes Style-Comeback in ihrer Heimatstadt New York.

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Auch das Star-Aufgebot der Show hatte es in sich. Neben Paris liefen unter anderem Football-Legende Tom Brady und Supermodel Cindy Crawford über den Times-Square-Runway. 

Tom Brady im Leder-Look
Tom Brady im Leder-Look(Bild: AFP/ANGELA WEISS)
Auch Cindy Crawford war am Gucci-Catwalk: Mit 60 zeigte sie allen, wie „Supermodel“ geht!
Auch Cindy Crawford war am Gucci-Catwalk: Mit 60 zeigte sie allen, wie „Supermodel“ geht!(Bild: Gucci)

Im Netz diskutieren Fans derweil schon über nur eine Frage: Bleibt Paris Hilton jetzt wirklich brünett – oder war alles nur ein glamouröser Gucci-Schockmoment?

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