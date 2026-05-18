Paris Hilton schockt Fans als Brünette am Laufsteg

Was ist denn mit Paris Hilton passiert? Die Hotelerbin sorgte am Wochenende in New York für einen echten Mega-Moment – und ließ Fans weltweit doppelt hinschauen. Bei der spektakulären „GucciCore“ Cruise-Show 2027 auf dem Times Square tauchte Hilton plötzlich mit dunklen Haaren auf und war fast nicht mehr zu erkennen!
Die sonst für ihre platinblonde Mähne bekannte It-Girl-Ikone lief völlig verwandelt über den Open-Air-Runway. Statt Barbie-Blond trug Paris eine dunkelbraune Frisur mit Seitenscheitel und Pony-Strähnen. US-Medien wie „InStyle“ und „Page Six“ überschlugen sich danach mit Schlagzeilen über ihre krasse Typveränderung.
XXL-Glamour-Stil
Doch nicht nur die Haare sorgten für Aufsehen: Hilton präsentierte ein Gucci-Outfit im XXL-Glamour-Stil. Ihr Look bestand aus einem gelben Kleid mit Gucci-Muster, einem auffälligen Gucci-Gürtel, schwarzen Lederstiefeln und einer roten Statement-Handtasche. Dazu trug sie lässig einen riesigen schwarzen Pelzmantel mit geblümtem Innenfutter über der Schulter.
Besonders bemerkenswert: Es war Paris Hiltons erster großer Laufsteg-Auftritt seit rund drei Jahren. Zuletzt lief sie 2023 bei einer Show in Paris über den Catwalk. US-Medien feiern ihr Fashion-Comeback jetzt als großes Style-Comeback in ihrer Heimatstadt New York.
Auch das Star-Aufgebot der Show hatte es in sich. Neben Paris liefen unter anderem Football-Legende Tom Brady und Supermodel Cindy Crawford über den Times-Square-Runway.
Im Netz diskutieren Fans derweil schon über nur eine Frage: Bleibt Paris Hilton jetzt wirklich brünett – oder war alles nur ein glamouröser Gucci-Schockmoment?
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