Hipp-Chef: „Was muss das nur für ein Mensch sein?“

„Zuerst mit Rohstoffen vom elterlichen Hof, jetzt sind viele Bauern in der Umgebung unsere Lieferanten“, wie der Erfolgs-Unternehmer, der selbst noch im Stall seines Bio-Bauernhofes steht, bei der Begrüßung versichert. Seit Donnerstag vor einer Woche ist aber nichts mehr, wie es war. Seit ein Erpresser zwei Millionen Euro in Kryptowährung fordert und sechs Gläschen Gemüse-Babybrei in Österreich, Slowakei und Tschechien heimtückisch mit Rattengift versetzt hat.