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Bröckelndes Denkmal

Ausgezaubert? Der Fall des David Copperfield

Leben
29.04.2026 18:34
David Copperfields Leben spielt sich berufsbedingt zwischen Licht und Schatten ab.
David Copperfields Leben spielt sich berufsbedingt zwischen Licht und Schatten ab.(Bild: Krone KREATIV/EPA (2)/RON SACHS, ATTILA KISBENEDEK)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Er ließ die Freiheitsstatue verschwinden, stürzte sich die Niagara-Fälle hinunter, durchquerte die Chinesische Mauer: David Copperfield gilt als größter Magier aller Zeiten. Am 30. April endet seine Show in Las Vegas nach 25 Jahren. Ausgezaubert? Fakt ist, das Denkmal bröckelt längst – wegen zahlreicher Missbrauchsvorwürfe und einer „Epstein-Verstrickung“.

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Wer in den 1980er- oder 1990er-Jahren den Fernseher aufdrehte, kam an ihm nicht vorbei. David Copperfield wusste wie kein anderer, die ganz große Bühne zu nutzen und „Quote“ zu machen. Mit jeder Show wurden die Objekte, die er live „verschwinden“ ließ, größer. Ferraris, Flugzeuge, selbst die Freiheitsstatue: Nichts war vor dem „größten Magier aller Zeiten“ (New York Times), dem „Magier des Jahrhunderts“ (Society of American Magicians), dem „kommerziell erfolgreichsten Magier aller Zeiten“ (Forbes) sicher.

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