Kein zweisprachiger Richter mehr in Kärnten

Im Staatsvertrag von 1955 sind die Rechte der slowenischen Volksgruppe in Kärnten festgelegt – dazu gehören auch zweisprachige Gerichtsstandorte. Doch Papier ist offenbar geduldig: Denn am Mittwoch muss der letzte slowenischkundige Richter altersbedingt sein Amt verlassen. Und niemand will ihm folgen. Jetzt startet ein Notbetrieb.