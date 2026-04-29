Gemeindefusionen: NEOS wollen eine offene Debatte

Die Pinken verweisen auf das Beispiel der Steiermark, wo bekanntlich bereits vor Jahren im großen Stil Gemeinden zusammengelegt worden sind. Obwohl dieser Prozess von massiver Kritik und lauten Protesten begleitet war, hat er offensichtlich Früchte getragen: Laut einer Studie des Zentrums für Verwaltungsforschung (KDZ) sind in den zusammengelegten Gemeinden die Ausgaben gesunken und Verwaltung und Investitionskraft gestärkt worden. Das KDZ verweist weiters darauf, dass zunächst das System der Transferzahlungen angepasst werden müsse, bevor Fusionen erfolgen – ein Thema, das in Vorarlberg angesichts der rasant gestiegenen kommunalen Kostenbeteiligung an den diversen Landesfonds ein heißes Eisen ist, das bis dato noch niemand angegriffen hat.