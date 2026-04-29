Pogacar gewinnt erste Etappe der Tour de Romandie!

Pogacar nutzte den ersten ernstzunehmenden Aufstieg zu einer ersten Demonstration. Nur Martinez konnte Richtung Ovronnaz mit Pogacar dauerhaft mithalten. Lipowitz schloss im Verlauf der Steigung wieder zum Duo auf, während Nordhagen kurz nach der Abfahrt Anschluss fand. Bester Österreicher gesamt ist Pogacars UAE-Teamkollege Felix Großschartner als 31. mit 5:43 Minuten Rückstand, am Dienstag im Prolog war er Zwölfter geworden. Am Donnerstag absolviert das Feld bei der Rundfahrt in der Westschweiz 173 Kilometer mit Start von Rue nach Vucherens.