Pogacar gewinnt erste Etappe der Tour de Romandie!

Radstar Tadej Pogacar hat am Mittwoch bei der Tour de Romandie ein erstes Mal zugeschlagen!
Der slowenische Dominator gewann die erste Etappe mit Start und Ziel in Martigny nach 171 Kilometern im Sprint einer Vierergruppe. Florian Lipowitz (GER), Lenny Martinez (FRA) und Jörgen Nordhagen (NOR) konnten auf der Zielgerade nichts ausrichten. Das Trio, das bei der selektiven Steigung nach Ovronnaz einigermaßen mit Pogacar hatte mithalten können, war im Schlusssprint chancenlos.
Fünfter Saisonsieg
Pogacar übernahm mit seinem fünften Saisonsieg das Leadertrikot der Rundfahrt und zerstreute allfällige Zweifel, dass ihm wenige Tage nach seinem Triumph beim Ardennen-Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich die Kraft für weitere Siege fehlen könnte. Seine Ambitionen beim ersten Start bei der Tour de Romandie hatte der vierfache Tour-de-France-Sieger bereits im Vorfeld unterstrichen. Er wolle jedes Rennen gewinnen.
Pogacar nutzte den ersten ernstzunehmenden Aufstieg zu einer ersten Demonstration. Nur Martinez konnte Richtung Ovronnaz mit Pogacar dauerhaft mithalten. Lipowitz schloss im Verlauf der Steigung wieder zum Duo auf, während Nordhagen kurz nach der Abfahrt Anschluss fand. Bester Österreicher gesamt ist Pogacars UAE-Teamkollege Felix Großschartner als 31. mit 5:43 Minuten Rückstand, am Dienstag im Prolog war er Zwölfter geworden. Am Donnerstag absolviert das Feld bei der Rundfahrt in der Westschweiz 173 Kilometer mit Start von Rue nach Vucherens.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.