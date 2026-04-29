Geht Cup-Superserie von Kühbauer in Verlängerung?

Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In diesem Statistik-Fall muss man aber neidlos anerkennen: Dietmar Kühbauer ist ein absoluter ÖFB-Cup-Spezialist und seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen. Konnte der 55-Jährige in seiner aktiven Zeit bereits mit Rapid den Pokal in der Saison 1994/95 in die Luft stemmen, wirkt seine Cup-Vita als Trainer noch fantastischer.