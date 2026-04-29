Geht Cup-Superserie von Kühbauer in Verlängerung?

Im Vorjahr holte Dietmar Kühbauer mit dem WAC sensationell den Cup-Titel und ist generell bereits seit elf Pokalspielen unbesiegt. Gelingt der Coup nun auch mit dem LASK? Zumal der 55-Jährige in 48 Cup-Spielen als Trainer satte 37 für sich entscheiden konnte.
Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. In diesem Statistik-Fall muss man aber neidlos anerkennen: Dietmar Kühbauer ist ein absoluter ÖFB-Cup-Spezialist und seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen. Konnte der 55-Jährige in seiner aktiven Zeit bereits mit Rapid den Pokal in der Saison 1994/95 in die Luft stemmen, wirkt seine Cup-Vita als Trainer noch fantastischer.
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