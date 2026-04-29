Brand in Tuapse: Öl-Regen verklebt Hunden das Fell

Neue Angriffe bis zum Ural

Bei neuen Angriffen hat die Ukraine unterdessen weitere Ölanlagen in den russischen Städten Perm und Ursk im Ural-Gebirge getroffen. In Perm wurden die Pumpstation einer wichtigen Ölpipeline getroffen. Videos zeigten über dem Brandherd eine dicke schwarze Rauchwolke. In Orsk, ganz im Süden des Ural-Gebirges, galt der Angriff offenbar der dortigen Ölraffinerie, wie der russische Telegramkanal Astra berichtete. Beide Orte liegen zwischen 1500 und 1800 Kilometer von der Ukraine entfernt. Russische Behörden bestätigten die Angriffe, äußerten sich aber nicht zu Schäden.