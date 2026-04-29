Altach will in Klagenfurt Geschichte schreiben

Am Freitag könnte der Ländle-Klub beim ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt Geschichte schreiben, einige Vorzeichen sprechen sogar für einen Sieg gegen den LASK. Aber wie konnte der kleine Dorfverein überhaupt so weit kommen? Die „Krone“ hat sich die stetige und bodenständige Entwicklung der Altacher genauer angeschaut.