Brenner-Demo: Kritik, Beistand und ein Schweigen

Der Planungsverband Wipptal mit zehn Gemeinden zwischen Gries und Ellbögen hat Dienstagnachmittag getagt. Eilig wurde die Sitzung einberufen, nachdem am Montag klar war, dass am 30. Mai die Brennerautobahn blockiert wird. „Der Antrag für die Versammlung auf der A13 ist zwar von zwei Privatpersonen (Anm. BM Karl Mühlsteiger und BM Walter Kiechl) eingebracht worden, aber der Planungsverband unterstützt die Initiative und wird bei der Kundgebung ein Forderungspapier für Verkehrsentlastung überreichen“, erklärt Obmann Florian Riedl (BM Steinach) nach der Versammlung gegenüber der „Krone“. Zu den Forderungen gehört die Beibehaltung des Lkw-Nachtfahrverbots.