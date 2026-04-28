„90 % der Länder wünschten sich unsere Probleme“

5,1 Milliarden Euro muss die Regierung in den nächsten zwei Jahren aufstellen – sparen und gleichzeitig investieren lautet die Devise. Für neuen Wirbel sorgt auch der ORF: Externe Berater sollen in kurzer Zeit rund 450.000 Euro gekostet haben. Und wie fit ist unser Bundesheer? Darüber und mehr diskutieren im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder: ÖVP Generalsekretär Nico Marchetti, Präsident des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Bernd Hinteregger und „Krone“-Innenpolitik-Journalist Niko Frings.