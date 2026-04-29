Emils Freunde im TV: Darum sollten Sie zuschauen

Wenn die Tage wieder länger werden, die Sonne kräftiger und die Natur grüner, geschieht in Schweden etwas ganz Besonderes: Die große Elch-Wanderung setzt ein. Jedes Jahr aufs Neue ziehen die Vertreter der größten heute noch lebenden Hirsch-Art aus den Küstenwäldern der UNESCO-Region „Höga Kusten“ – die nordschwedische Küstenregion – ins Landesinnere.