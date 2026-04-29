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Elche wandern live

Emils Freunde im TV: Darum sollten Sie zuschauen

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29.04.2026 18:33
Da würde selbst Elch Emil gebannt hinschauen: Das große Wandern der mächtigen Tiere in Schweden ...
Da würde selbst Elch Emil gebannt hinschauen: Das große Wandern der mächtigen Tiere in Schweden geht wieder los – und wir können alle live dabei sein.(Bild: Sara de Basly/imagebank.sweden.se)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Spätestens, seit uns Elch Emil im Vorjahr besucht hat, sind auch wir Österreicher der Faszination dieser imposanten Tiere unterlegen. Wissenschaftlich gesehen ist das auch kein Wunder. Warum? Das verraten wir Ihnen weiter unten. Vorerst sei noch darauf hingewiesen: Das jährliche Elch-TV ist wieder angesagt!

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Wenn die Tage wieder länger werden, die Sonne kräftiger und die Natur grüner, geschieht in Schweden etwas ganz Besonderes: Die große Elch-Wanderung setzt ein. Jedes Jahr aufs Neue ziehen die Vertreter der größten heute noch lebenden Hirsch-Art aus den Küstenwäldern der UNESCO-Region „Höga Kusten“ – die nordschwedische Küstenregion – ins Landesinnere.

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