13 Spiele Sperre für Keeper nach Faustschlag!

Schnelle Reaktion auf dumme Aktion: Tormann Esteban Andrada wird seinem Klub Real Saragossa „dank“ eines heftigen Ausrasters mit Faustschlag in den kommenden 13 Spielen fehlen! Das teilte der spanische Fußball-Verband (RFEF) mit ...
Der 35-jährige Argentinier hatte am vergangenen Sonntag Gelb-Rot gesehen, was automatisch zu einer Sperre von einer Partie führt – zwölf Spiele wurde er dann noch für die grobe Tätlichkeit gesperrt, die nach seinem Platzverweis folgte ...
Andrada hatte im Zweitliga-Abstiegsduell bei SD Huesca – einem Derby der Region Aragonien – komplett die Nerven verloren. Den gegnerischen Kapitän Jorge Pulido hatte er mit einem Faustschlag niedergestreckt.
„Historische Strafe“
In den sozialen Netzwerken wurde der Eklat intensiv diskutiert, spanische TV-Sender zeigten und kommentierten ihn immer wieder. Die meisten spanischen Sportzeitungen bezeichneten die nun verhängte Strafe als „historisch“.
Was war passiert? Die Gäste lagen in der achten Minute der Nachspielzeit mit 0:1 zurück und drängten auf den Ausgleich. Als der Schiedsrichter eine Szene via VAR überprüfte, sprach ihn Andrada an.
Huesca-Kapitän Pulido stellte sich dem Torhüter in den Weg und wurde von diesem kräftig weggestoßen. Andrada sah daraufhin Gelb-Rot – und verlor die Kontrolle. Nach seinem Faustschlag kam es zu Tumulten auf dem Platz.
Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage erst nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nachher zeigte sich Andrada reumütig.
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