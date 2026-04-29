Papst Leo XIII. bekommt einen eigenen Asteroiden

Gioacchino Pecci war der bürgerliche Name des italienischen Papstes Leo XIII. (1810-1903), der die erste Sozial-Enzyklika der römisch-katholischen Kirche verfasste. Bis heute ist er als „Arbeiterpapst“ bekannt. Darauf nahm auch der jetzige Papst Leo XIV. (geboren als Robert Francis Prevost) Bezug, der erste Pontifex aus den USA. Zum Vermächtnis von Leo XIII. gehört nach Angaben des Vatikans die von ihm neu gegründete Vatikanische Sternwarte.