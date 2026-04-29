Das alles ist beim Song Contest in Wien verboten

Die Sicherheitsvorkehrungen für den 70. Eurovision Song Contest in Wien sind enorm. Es wird strenge Zugangskontrollen geben. Und: Die Liste der Gegenstände, die nicht mitgenommen werden dürfen, ist lang.
Nach zehn Jahren kehrt der Eurovision Song Contest ab 10. Mai 2026 wieder zurück nach Wien. Die größte Musikshow der Welt geht zwar erst in gut zwei Wochen über die Bühne. Die Wiener Stadthalle, der Veranstaltungsort, wurde aber bereits jetzt rigoros abgeriegelt. Vor und während der neun ESC-Shows gilt ein Sicherheitskonzept der Superlative. Die „Krone“ kennt alle Details.
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