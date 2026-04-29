Prozess: 17 Senioren in Wiener Pflegeheim gequält

Doch hört man der Aussage der Angeklagten so zu, stellt sich die Frage, was die Aufgaben der damaligen Direktorin eigentlich waren. „Es ist mir nicht gesagt worden, dass ich für die Pflege zuständig bin“, weint die Frau, die auf Nachfrage den Unterschied zwischen diplomierten Krankenpflegern und Heimhelfern nicht nennen kann. Sie spricht von kaufmännischen Tätigkeiten, hätte sich mit Beschwerden über das Essen befasst oder der Planung von Geburtstagsfeiern der Senioren. „Mir waren keine Pflegemissstände bekannt“, schluchzt sie.