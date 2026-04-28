Glamour und VIPs bei „Best Brands Awards“ in Wien

In den Wiener Sofiensälen trafen sich gestern Leute aus Marken‑, Medien‑ und Businesswelt. Bei den „Best Brands Awards“, die erstmals in Österreich stattfanden, wurde gefeiert und genetzwerkt. Mit dabei: Politikstratege und Ex‑Obama‑Wahlkampfhelfer Julius van de Laar, Miele‑Chefin und Award‑Gewinnerin Monika Eder sowie Branchenkenner, Marketingprofis und CEOs.