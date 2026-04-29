„,Timmy‘ gut unterwegs“: Freiheit rückt näher

„Sie ist aus dem Koma erwacht“

Auch zur an der Rettungsaktion beteiligten Tierärztin Janine Bahr-van Gemmert hatte Backhaus neue Nachrichten. Sie war vergangene Woche ins Krankenhaus gebracht worden und hatte nach einer Notoperation im Koma gelegen. „Sie ist aus dem Koma erwacht. Es geht ihr aber schlecht“, berichtete Backhaus, der mit Bahr-van Gemmerts Ehemann gesprochen hatte. „Sie ist noch einseitig gelähmt, aber sie nimmt schon wieder Dinge wahr. Das wird ein langer Weg‘, sagt ihr Mann.“