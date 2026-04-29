Ist der OPEC-Hammer gut oder schlecht? Beides!

Bereits ab dem 1. Mai wollen die VAE nichts mehr mit der OPEC zu tun haben. Nach beinahe 60 Jahren kehrt damit der drittgrößte Produzent dem einst so mächtigen Staatenbund den Rücken. Dieser Schritt ist ein schwerer Schlag für das Ölkartell und besonders für dessen Anführer Saudi-Arabien und der vorläufige Höhepunkt eines jahrelangen Streits zwischen beiden Staaten.