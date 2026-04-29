Igel aus Schacht befreit: Einsatzfahrt zu Tierarzt

Rettungsaktion mit Nachbetreuung – die Florianis von Laa an der Thaya/NÖ. bewiesen sich als tierfreundlich: Nachdem ein Igel aus einer misslichen Lage in einem Schacht befreit werden konnte, ging es mit dem Einsatzfahrzeug zur Nachkontrolle rasch zum Tierarzt, denn sicher ist sicher.
Es war eine „stachelige“ Angelegenheit mit gutem Ausgang für die Feuerwehr von Laa an der Thaya: Ein Alarm galt einem Waldbewohner, der in einem Lichtschacht steckte. Der „Igel in Not“ wurde mit Körpereinsatz behutsam aus seinem Tunnel befreit. Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet.
Mit viel Fingerspitzengefühl und der nötigen Vorsicht konnten wir den stacheligen kleinen Besucher schonend aus seiner misslichen Lage befreien.
Ein Floriani der Stadt Laa an der Thaya beschreibt die Lage
Einsatzfahrt zur ärztlichen Untersuchung
Damit war es aber nicht getan: Es ging nicht in den Wald zur Freilassung des Stadtbesuchers, sondern sicherheitshalber erfolgte eine Einsatzfahrt zum nächsten Tierarzt. Nach kurzer Wartezeit kam nach dem Check schließlich die Entwarnung: keine Verletzungen, alles in Ordnung.
Die Abschlussfahrt des ungewöhnlichen Einsatzes ging am Stadtrand in ein Waldstück, wo der Patient seinen Weg in die Natur bahnte. „Ein Einsatz, auch ein schönes Erlebnis“, resümieren die Florianis der Grenzstadt.
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