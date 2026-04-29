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Florianis als Retter

Igel aus Schacht befreit: Einsatzfahrt zu Tierarzt

Niederösterreich
29.04.2026 18:00
Voller Einsatz bei der Befreiung – danach war die Aktion der Florianis aber noch nicht zu Ende.
Voller Einsatz bei der Befreiung – danach war die Aktion der Florianis aber noch nicht zu Ende.(Bild: Krone KREATIV/FF LAA/THAYA)
Porträt von Andreas Leisser
Von Andreas Leisser

Rettungsaktion mit Nachbetreuung – die Florianis von Laa an der Thaya/NÖ. bewiesen sich als tierfreundlich: Nachdem ein Igel aus einer misslichen Lage in einem Schacht befreit werden konnte, ging es mit dem Einsatzfahrzeug zur Nachkontrolle rasch zum Tierarzt, denn sicher ist sicher.

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Es war eine „stachelige“ Angelegenheit mit gutem Ausgang für die Feuerwehr von Laa an der Thaya: Ein Alarm galt einem Waldbewohner, der in einem Lichtschacht steckte. Der „Igel in Not“ wurde mit Körpereinsatz behutsam aus seinem Tunnel befreit. Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet.

Zitat Icon

Mit viel Fingerspitzengefühl und der nötigen Vorsicht konnten wir den stacheligen kleinen Besucher schonend aus seiner misslichen Lage befreien.

Ein Floriani der Stadt Laa an der Thaya beschreibt die Lage

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28.04.2026

Einsatzfahrt zur ärztlichen Untersuchung
Damit war es aber nicht getan: Es ging nicht in den Wald zur Freilassung des Stadtbesuchers, sondern sicherheitshalber erfolgte eine Einsatzfahrt zum nächsten Tierarzt. Nach kurzer Wartezeit kam nach dem Check schließlich die Entwarnung: keine Verletzungen, alles in Ordnung.

Der Patient kam nach der Einsatzfahrt rasch an die Reihe – Entwarnung.
Der Patient kam nach der Einsatzfahrt rasch an die Reihe – Entwarnung.(Bild: Feuerwehr Laa/Thaya)

Die Abschlussfahrt des ungewöhnlichen Einsatzes ging am Stadtrand in ein Waldstück, wo der Patient seinen Weg in die Natur bahnte. „Ein Einsatz, auch ein schönes Erlebnis“, resümieren die Florianis der Grenzstadt. 

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