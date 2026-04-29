Igel aus Schacht befreit: Einsatzfahrt zu Tierarzt

Es war eine „stachelige“ Angelegenheit mit gutem Ausgang für die Feuerwehr von Laa an der Thaya: Ein Alarm galt einem Waldbewohner, der in einem Lichtschacht steckte. Der „Igel in Not“ wurde mit Körpereinsatz behutsam aus seinem Tunnel befreit. Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet.