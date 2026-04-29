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Reich durch Tantiemen

„Friends“-Stars kassieren 20 Millionen pro Jahr!

Society International
29.04.2026 17:00
Die „Friends“-Stars Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer ...
Die „Friends“-Stars Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer sowie die Erben von Matthew Perry bekommen 20 Millionen an Tantiemen pro Jahr(Bild: APA-Images / Action Press / VISUAL AGENTUR)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

Sie waren mit 1 Million Dollar pro Folge die höchstbezahlten Sitcom-Stars im Fernsehen. Doch auch nach dem Ende der „Friends“ kassieren die sechs Schauspieler bis heute noch ab. 

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Lisa Kudrow schockte jetzt in einem Interview mit „The Times of London“ mit der Enthüllung, dass sie, Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc sowie die Erben des verstorbenen Matthew Perry jährlich 20 Millionen Dollar an Tantiemen aufs Konto überwiesen bekommen. 

Die „Friends“ sind nicht die einzigen erfolgreichen Serien-Darsteller, die auch nach dem Ende ihrer Show von den Tantiemen durch weltweite Wiederholungen, Syndikation, Lizenzgebühren für Streaming bestens leben können.

Kudrow plauderte die enorme Summe in einem Interview aus.
Kudrow plauderte die enorme Summe in einem Interview aus.(Bild: EPA/TOLGA AKMEN)

Weitere Tantiemen-Großverdiener
Hier noch weitere Beispiele, die das Branchenblatt „Backstage“ zusammengetragen hat:

„Seinfeld“: Die Stars der Sitcom – Michael Richards, Jason Alexander und Julia Louis-Dreyfus – sollen durch jeden Weiterverkauf der Serien-Lizenz jeweils 400 Millionen Dollar verdient haben. Richtig reich wurde Jerry Seinfeld, der die Rechte mit Larry David besitzt und auf 110 Millionen Dollar Jahreseinnahmen durch Lizenzgebühren kommt.

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„Eine schrecklich nette Familie“: Die Sitcom um Schuhverkäufer Al Bundy ist bis heute ein Kulthit und läuft noch immer als Wiederholung in Dutzenden von Ländern. Weshalb sich Ed O’Neill, Christina Applegate und Co über 10 Millionen Dollar im Jahr freuen dürfen.

„ER – Emergency Room“: Lang, lang ist es her, dass er in der Rolle als Dr. Doug Ross in der Notaufnahme zum Weltstar wurde. Obwohl George Clooney in nur 5 von 15 Staffeln mit dabei war, kassiert er bis heute 13 Millionen Dollar an Tantiemen pro Jahr.

Auch „Eine schrecklich nette Familie“ läuft noch immer als Wiederholung in vielen Ländern.
Auch „Eine schrecklich nette Familie“ läuft noch immer als Wiederholung in vielen Ländern.(Bild: FOX)

„Frasier“: Bei Kelsey Grammer verdient jedes Jahr auch noch 22 Jahre nach Ende seiner Erfolgsserie 13 Millionen Dollar pro Jahr. Obendrein kassier er für die selbe Rolle als Frazier Crane dank der Sitcom „Cheers“ geschätzte 5 Millionen Dollar an Tantiemen.

„Baywatch“: David Hasselhoff spielte nicht nur 11 Staffeln lang des Ober-Bademeister am Strand von Malibu, er fungierte auch als Co-Produzent. Was dem „Hoff“ deshalb bis heute 4 Millionen Dollar im Jahr in die Kassen fließen lässt.

„Alle lieben Raymond“: Ray Romana, Patricia Heaton und Brad Garrett haben seit dem Ende der Sitcom vor 20 Jahren seither jährlich 16 Millionen Dollar an Tantiemen eingestrichen.

Auch sie verdienen noch immer!
„Will & Grace“: Die Stars Debra Messing, Eric McCormack, Sean Hayes und Megan Mullally erhalten für jede Folge jeweils 250.000 Dollar an Tantiemen.

Die Stars der „Big Bang Theory“ von links nach rechts: Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa ...
Die Stars der „Big Bang Theory“ von links nach rechts: Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Johnny Galecki, Cuoco und Jim Parsons(Bild: EPA/MICHAEL NELSON)

„The Office“: Die Stars der Kult-Serie erhalten alle einen individuell ausgehandelten Prozentsatz von ihrer Gage. Steve Carell bekommt aus dem Topf der Lizenzgebühren stolze 300.000 Dollar pro Wiederholungsfolge.

„Big Bang Theory“: Man braucht kein Genie zu sein, um zu ahnen, dass die Stars der Serie wohl nie wieder arbeiten müssten. Kaley Cuoco, Johnny Galecki, Jim Parsons und Co. streichen jährlich im Nachschlag noch einmal 10 Millionen Dollar ein.

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