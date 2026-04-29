Tödlicher Unfall mit E-Motorrad auf Firmenareal

Ein schreckliches Ende nahm am Dienstag eine Fahrt mit einem E-Motorrad in Hall im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Ein Einheimischer (47) verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle, es kam zu einem tödlichen Aufprall ...
Gegen 18 Uhr lenkte der 47-jährige Österreicher das E-Motorrad auf dem Betriebsgelände in Hall. Dabei trug er keinen Helm. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte das elektrisch betriebene Zweirad dann mit einem Schwerlastregal.
Schnelle Hilfe und Reanimation
Durch den Aufprall erlitt der 47-Jährige tödliche Verletzungen. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungskette und Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb der Mann in der Klinik Innsbruck. Die Ermittlungen zur Ursachenklärung sind noch im Gange.
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