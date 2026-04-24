„Malaria kann zu unseren Lebzeiten besiegt werden“

Damit sollen nun jährlich ungefähr 30 Millionen Babys in Endemiegebieten Afrikas behandelt werden. Es handelt sich um ein Kombinationspräparat aus den Wirkstoffen Artemether und Lumefantrin. Dieses ist schon seit mehr als 20 Jahren für die Behandlung zugelassen, jetzt wurde aber eine reduzierte Dosierung entwickelt. Das Mittel kann in Muttermilch aufgelöst werden. „Jahrhundertelang hat Malaria Kinder ihren Eltern entrissen und ganze Gemeinschaften um Gesundheit, Wohlstand und Hoffnung gebracht. Doch heute ändert sich die Lage (...)“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO.