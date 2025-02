Forscher kommen wirksamer Malaria-Impfung näher

Impfstoff an Mäusen getestet

Künftig könnte der geschwächte Parasit als Lebendimpfstoff eingesetzt werden, wie der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Freitag mitteilte. Getestet wurde er an Mäusen. Bei diesen zeigte er Wirkung, hieß es in einer Studie in der Fachzeitschrift „PLOS One“.