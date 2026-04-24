So bahnt sich Schneefräse Weg über Hochalpenstraße

Die Timmelsjoch Hochalpenstraße im Tiroler Ötztal ist auf fast 2500 Metern Seehöhe eine der beeindruckendsten Alpenübergänge. Dort hat nun die Schneeräumung begonnen. Die Bilder dazu sind beeindruckend. Heuer könnte der Pass früher öffnen.
Normalerweise kann die „heimliche Lücke in den Alpen“, wie der exakt 2474 Meter hohe Passübergang vom hinteren Ötztal ins Südtiroler Passeiertal genannt wird, erst gegen Ende Mai, Anfang Juni für den Verkehr freigegeben werden. Doch heuer könnte die Panoramafahrt zwischen Schneewänden früher möglich sein.
Vielleicht frühester Termin in der Geschichte
„Vorausgesetzt, das Wetter bleibt in den nächsten beiden Wochen einigermaßen beständig und die Lawinensituation auf der steilen Südtiroler Seite entspannt sich, könnte sich heuer einer der frühesten, wenn nicht der früheste Eröffnungstermin in der Geschichte der Timmelsjoch Hochalpenstraße ausgehen“, zeigt sich Timmelsjoch Hochalpenstraße AG-Vorstand Manfred Tschopfer vorsichtig optimistisch.
Der fünfköpfige Schneeräumtrupp kommt gut voran und hat die Passhöhe mit drei schweren Schneefräsen bereits nach gut einer Woche erreicht. Bei durchschnittlicher Schneelage sind dafür drei bis vier Wochen nötig.
Kultur-Erlebnis-Straße
Die Timmelsjoch Hochalpenstraße ist für Tagesausflüge genauso wie als Reiseroute in den Süden beliebt. Auf der Strecke warten mit dem „TOP Mountain Motorcycle Museum“ Europas höchstgelegenes Motorradmuseum sowie sechs markante Infopoints. Die von Werner Tscholl gestalteten Architektur-Skulpturen der „Timmelsjoch Erfahrung“ erzählen von den Pionieren des Straßenbaus nördlich und südlich des Timmelsjochs, Schmuggelabenteuern und vielen anderen Besonderheiten.
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