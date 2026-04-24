So bahnt sich Schneefräse Weg über Hochalpenstraße

Vielleicht frühester Termin in der Geschichte

„Vorausgesetzt, das Wetter bleibt in den nächsten beiden Wochen einigermaßen beständig und die Lawinensituation auf der steilen Südtiroler Seite entspannt sich, könnte sich heuer einer der frühesten, wenn nicht der früheste Eröffnungstermin in der Geschichte der Timmelsjoch Hochalpenstraße ausgehen“, zeigt sich Timmelsjoch Hochalpenstraße AG-Vorstand Manfred Tschopfer vorsichtig optimistisch.