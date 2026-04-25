Vier Marchtrenker Florianis bekamen „Freispruch“

Die schier endlose Story um die Kabalen und Intrigen bei der Marchtrenker Feuerwehr ist um ein Kapitel reicher: Jene vier Ex-Florianis, aus denen das frühere Kommando der Wehr bestand, bekamen ein Disziplinarverfahren umgehängt. Doch das Landesverwaltungsgericht stellte dieses nun per Bescheid ein, weil das Quartett ohnedies ausgetreten ist.
Die Liste der Vorwürfe ist bekanntlich lang: Fahrzeuge und Geräte sollen für private Zwecke genutzt, Geldmittel der Feuerwehr auf Privatkonten verschoben, Ortswasser für Pool-Befüllungen abgezwackt worden sein: Der Skandal in Marchtrenk überschattete das Feuerwehrjahr 2025. Nach mehr als einem Jahr zog das Kommando der Feuerwehr Marchtrenk die Reißleine und trat freiwillig zurück. Gegen sechs Mitglieder wurden wegen Betrugsvorwürfen polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Im Zentrum der Affäre: der Kommandant und seine Kollegen.
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