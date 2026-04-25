Vier Marchtrenker Florianis bekamen „Freispruch“

Die Liste der Vorwürfe ist bekanntlich lang: Fahrzeuge und Geräte sollen für private Zwecke genutzt, Geldmittel der Feuerwehr auf Privatkonten verschoben, Ortswasser für Pool-Befüllungen abgezwackt worden sein: Der Skandal in Marchtrenk überschattete das Feuerwehrjahr 2025. Nach mehr als einem Jahr zog das Kommando der Feuerwehr Marchtrenk die Reißleine und trat freiwillig zurück. Gegen sechs Mitglieder wurden wegen Betrugsvorwürfen polizeiliche Ermittlungen eingeleitet. Im Zentrum der Affäre: der Kommandant und seine Kollegen.