Wirtschaftskammer senkt Beiträge für Unternehmen

„Werden bis zu 15 Prozent der Belegschaft abbauen“

Umgekehrt heißt das: Diese zehn Millionen Euro weniger an Mitgliedsbeiträgen muss die WKOÖ – aktuell hat sie ein Jahresbudget von 115 Millionen Euro – anderswo einsparen. „Das hat natürlich Auswirkungen“, sagt Präsidentin Doris Hummer. „Wir werden in den kommenden Jahren zehn bis 15 Prozent unserer Belegschaft abbauen“ – großteils durch natürlichen Abgang. Damit fallen rund 50 der bisher 415 Vollzeit-Stellen weg. Der zweite große Teil der Einsparungen soll durch verstärkte Kooperationen mit anderen Landeskammern gelingen.