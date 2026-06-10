Mann ging mit gezücktem Messer auf Polizisten los

Verdächtiger war zuerst nur mit Bilderrahmen bewaffnet

Dieser kam jedoch lediglich mit einem Bilderrahmen in der Hand um die Ecke auf die Beamten zu. Nach Aufforderung legte er diesen beiseite und begab sich mit erhobenen Händen zu Boden. Als die Beamten zu ihm gingen, um ihn festzunehmen, sprang der Mann plötzlich auf und lief erneut hinter das Haus zurück.