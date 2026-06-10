Sechs Jahre Gefängnis für brutalen Familientyrann

Über mehrere Jahre hinweg soll ein 40-Jähriger seinen beiden minderjährigen Söhnen (15, 18) und seiner Ehefrau das Leben zur Hölle gemacht haben. Laut Staatsanwaltschaft wurde der jüngere Sohn regelmäßig geschlagen, mit einem Stock attackiert, zu Boden geworfen und wiederholt mit dem Umbringen bedroht.

Beide Kinder gequält

Sprüche wie „Ich breche dir die Beine“ seien Teil der Gewalt gewesen, von der auch der ältere Sohn betroffen war. Ihn soll der „Vater“ mit Gegenständen beworfen und gedroht haben, dem jüngeren Bruder wehzutun. Nicht nur die Kinder waren dem 40-Jährigen ausgesetzt, auch die Ehefrau wurde regelmäßig verletzt, weil sie geschlagen und mit Gegenständen attackiert wurde.