Sechs Jahre Gefängnis für brutalen Familientyrann

Er schlug, drohte und warf mit Gegenständen. Am Landesgericht Wels musste sich am Mittwoch ein 40-Jähriger wegen jahrelanger Gewalt gegenüber seinen Söhnen und der Ehefrau verantworten. Der Familientyrann wurde rechtskräftig zu sechs Jahren unbedingter Haft verurteilt.
Über mehrere Jahre hinweg soll ein 40-Jähriger seinen beiden minderjährigen Söhnen (15, 18) und seiner Ehefrau das Leben zur Hölle gemacht haben. Laut Staatsanwaltschaft wurde der jüngere Sohn regelmäßig geschlagen, mit einem Stock attackiert, zu Boden geworfen und wiederholt mit dem Umbringen bedroht.
Beide Kinder gequält
Sprüche wie „Ich breche dir die Beine“ seien Teil der Gewalt gewesen, von der auch der ältere Sohn betroffen war. Ihn soll der „Vater“ mit Gegenständen beworfen und gedroht haben, dem jüngeren Bruder wehzutun. Nicht nur die Kinder waren dem 40-Jährigen ausgesetzt, auch die Ehefrau wurde regelmäßig verletzt, weil sie geschlagen und mit Gegenständen attackiert wurde.
Frau mit Tod bedroht
In einem Fall soll der Angeklagte mit den Worten „Ich bringe dich um“ seiner Frau ein Messer an den Hals gehalten haben. Am Donnerstag musste er sich am Landesgericht Wels wegen fortgesetzter Gewaltausübung verantworten. Der Strafrahmen für die ihm zur Last gelegten Delikte betrug fünf bis 15 Jahre. Geworden sind es sechs Jahre unbedingte Haft, das Urteil ist bereits rechtskräftig.
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