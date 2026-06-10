So tief muss man für ein Pickerl in Tasche greifen

Große Preisunterschiede beim Pickerl

Die Pickerlüberprüfung kann teuer werden: Beim Moped reicht die Preisspanne von 25 bis 74,30 Euro, beim Motorrad von 28 bis 74,30 Euro. Im Bezirk Eferding ist die Begutachtung am günstigsten. Im Durchschnitt zahlen Konsument:innen dort für das Moped 33 Euro und für das Motorrad 38 Euro. Am meisten zahlen Moped- und Motorradbesitzer:innen im Durchschnitt im Bezirk Linz-Land. Hier kostet die Überprüfung beim Moped 66 Euro und für das Motorrad 67 Euro.