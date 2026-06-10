So tief muss man für ein Pickerl in Tasche greifen

Die AK Oberösterreich hat bei 65 Betrieben die Preise für ein Moped- bzw. Motorradpickerl inklusive Plakette und die Kosten für eine Mechanikerstunde erhoben. Das eindeutige Ergebnis: vergleichen lohnt sich. Die Tester bemerkten Unterschiede von bis zu 200 Prozent.
Rund 30 Minuten dauert die Überprüfung der Verkehrs- und Betriebssicherheit für ein Moped. Wie beim Auto sind dabei Ausrüstung, Beleuchtung, Warn- und Sicherheitsvorrichtungen, Fahrgestell, Reifen und Räder sowie Motor und Bremsen zu begutachten.
Große Preisunterschiede beim Pickerl
Die Pickerlüberprüfung kann teuer werden: Beim Moped reicht die Preisspanne von 25 bis 74,30 Euro, beim Motorrad von 28 bis 74,30 Euro. Im Bezirk Eferding ist die Begutachtung am günstigsten. Im Durchschnitt zahlen Konsument:innen dort für das Moped 33 Euro und für das Motorrad 38 Euro. Am meisten zahlen Moped- und Motorradbesitzer:innen im Durchschnitt im Bezirk Linz-Land. Hier kostet die Überprüfung beim Moped 66 Euro und für das Motorrad 67 Euro.
Bis zu 125 Euro Preisdifferenz bei der Mechanikerstunde
Werden bei der Begutachtung Mängel festgestellt und es ist eine Reparatur notwendig, spart ein Kostenvergleich bei den Stundensätzen für Mechaniker:innen bares Geld. Hier fallen pro Stunde Arbeit am Moped oder Motorrad zwischen 68 Euro beim günstigsten und 192,96 Euro beim teuersten Anbieter an.
Verkehrsclub-Mitglieder zahlen weniger
Für ARBÖ-Mitglieder kostet das Pickerl inklusive Plakette 34,10 Euro für das Moped und 50,20 Euro für das Motorrad. Beim ÖAMTC sind für das Moped 30,40 Euro und für das Motorrad 44,20 Euro zu bezahlen.
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