15-jähriger Mopedfahrer von Lastwagen überrollt

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Labacher Straße im Gemeindegebiet von Rainbach gekommen. Ein 24-jähriger Lkw-Lenker lenkte sein Fahrzeug im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Rainbach. Da vor ihm ein weiteres Baustellenfahrzeug stand, musste er zurückfahren. Zur gleichen Zeit lenkte ein 15-Jähriger sein Moped auf der Labacher Straße Richtung Rainbach.