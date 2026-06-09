15-jähriger Mopedfahrer von Lastwagen überrollt

Schrecklicher Unfall am Dienstag kurz nach 13 Uhr im Mühlviertel. Beim Zurückfahren hatte ein Lkw-Fahrer einen Mopedfahrer übersehen und überfahren. Der 15-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Zu dem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf der Labacher Straße im Gemeindegebiet von Rainbach gekommen. Ein 24-jähriger Lkw-Lenker lenkte sein Fahrzeug im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Rainbach. Da vor ihm ein weiteres Baustellenfahrzeug stand, musste er zurückfahren. Zur gleichen Zeit lenkte ein 15-Jähriger sein Moped auf der Labacher Straße Richtung Rainbach.
Reanimationsversuche erfolglos
Der 24-Jährige übersah den Moped-Lenker und schleifte diesen mehrere Meter mit. Als der Lkw-Lenker bemerkte, dass er soeben etwas überfahren hatte, blieb er sofort stehen. Er zog den Moped-Lenker unter dem Fahrzeug hervor und begann sofort mit den Reanimationsmaßnahmen.
Das Rote Kreuz Freistadt, NEF Freistadt und C10 waren vor Ort und versuchten den Verletzten zu reanimieren. Der Lenker verstarb noch an der Unfallstelle.
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