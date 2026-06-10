Südbahnhofmarkt: Gleich vier Neue ziehen ein

Mischung aus Bewährtem und neuen Ideen“

„Mit den vier Neuvergaben ist es gelungen, die freien Kojen rasch nachzubesetzen. Besonders erfreulich ist, dass darunter auch zwei Angebotsbereiche sind, die bisher am Südbahnhofmarkt nicht vertreten waren“, sagt Marktreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart. „Genau diese Mischung aus Bewährtem und neuen Ideen macht die Stärke des Marktes aus.“