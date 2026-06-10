Südbahnhofmarkt: Gleich vier Neue ziehen ein

Am Linzer Südbahnhofmarkt stehen die Zeichen weiter auf Veränderung: Gleich vier freie Kojen wurden neu vergeben. Die Stadt setzt damit auf eine Mischung aus bewährten Betrieben und neuen Angeboten, um die Vielfalt und Attraktivität des „Südi“ weiter auszubauen.
Neue Gesichter am Südbahnhofmarkt – gleich vier Kojen wurden nun neu vergeben. Damit verändert sich das Angebot am traditionsreichen Markt erneut – ein Prozess, der den „Südi“ seit Jahren begleitet.
Weiterentwicklung des Angebots
Zwischen langjährigen Standlern und neuen Konzepten entwickelt sich das Marktgeschehen laufend weiter. Der Südbahnhofmarkt zählt zu den wichtigsten Nahversorgungs- und Begegnungsorten der Stadt. Neben dem klassischen Einkauf prägen Gastronomie, Spezialitätenangebote und der persönliche Kontakt zwischen Händlern und Kunden das Bild. Die Neuvergaben sollen dazu beitragen, das Angebot weiterzuentwickeln und bestehende Lücken zu schließen.
Mischung aus Bewährtem und neuen Ideen“
„Mit den vier Neuvergaben ist es gelungen, die freien Kojen rasch nachzubesetzen. Besonders erfreulich ist, dass darunter auch zwei Angebotsbereiche sind, die bisher am Südbahnhofmarkt nicht vertreten waren“, sagt Marktreferent und VP-Stadtvize Martin Hajart. „Genau diese Mischung aus Bewährtem und neuen Ideen macht die Stärke des Marktes aus.“
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