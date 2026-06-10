20-Jährige soll Hündinnen Haschkeks gegeben haben

Polizisten und Mitbewohnerin werden befragt

„Ich habe das Hundebett mit dem Erbrochenen in die Dusche gelegt und zu putzen angefangen. Zum Tierarzt konnte ich nicht fahren, weil ich keinen Führerschein habe, und außerdem war auch schon die Amtstierärztin da“, so die Angeklagte. Neben der Veterinärin sollen auch noch Polizisten und die Mitbewohnerin befragt werden. Am 18. August wird weiterverhandelt.