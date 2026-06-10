Medienpreis: Wanderung der Bäume in den Norden

Bäume flüchten vor der Hitze

Heuer geht der StartsPrize an Agnes Meyer-Brandis (Deutschland) für ihr langfristiges interdisziplinäres Kunst- und Forschungsprojekt „Office for Tree Migration“ (OTM). Sie untersucht die Migration von Bäumen und Pflanzen in verschiedenen Klimazonen und entlang der Baumgrenzen, dokumentiert, wie sie nach Norden wandern, in die kalifornischen White Mountains klettern oder in die Torfmoore vordringen.